Montenegro: Milatovic, ospiteremo prossimo vertice di Brdo Brioni (2)

- “Non dimenticheremo mai che la Slovenia è stato il primo Paese ad aprire la sua ambasciata a Podgorica, dopo il ripristino dello Stato montenegrino, e siamo grati per il continuo impegno e sostegno per il raggiungimento degli obiettivi di politica estera montenegrina", ha aggiunto il presidente del Montenegro. Il capo dello Stato montenegrino ha poi sottolineato che i due Paesi dovrebbero lavorare per "rafforzare la cooperazione economica attraverso una maggiore presenza delle imprese slovene e degli investimenti in Montenegro, rafforzando il commercio, il turismo, i collegamenti stradali e i progetti nel campo delle infrastrutture, dell'energia, dell'innovazione e dell'agricoltura". Il summit del processo Brdo Brioni si è svolto per la prima volta nel 2013, su iniziativa dei presidenti di Slovenia e Croazia, per incoraggiare il dialogo politico tra i Paesi della regione balcanica. (Seb)