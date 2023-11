Scuola: Orcel (Unicredit), oltre 300 mila studenti in Europa aiutati con Teach For All

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, Teach For All "ha aiutato oltre 300 mila studenti in Europa, coinvolgendo più di 4 mila insegnanti nei loro programmi e vedendo oltre 9 mila ex studenti lavorare nel campo dell’istruzione, delle politiche pubbliche e dell’innovazione sociale. Questi sono risultati significativi”. Lo ha detto Andrea Orcel, Chairman of UniCredit Foundation, and Wendy Kopp, CEO and Co-Founder of Teach For All, introducendo con un discorso la conferenza stampa in occasione della partnership tra UniCredit Foundation and Teach For All. In questa fase successiva, “continueremo a sfruttare la presenza di UniCredit in tutta Europa per raggiungere le comunità più svantaggiate e consentire loro di reimmaginare i propri sistemi educativi” ha annunciato Orcel, tenendo presente che UniCredit Foundation donerà circa cinque milioni e mezzo di euro a Teach for All, “che finanzierà le attività dell'anno scolastico 2023-2026 e incrementerà gli sforzi per fornire un'istruzione di qualità agli studenti di tutto il continente”. In UniCredit” cerchiamo di innalzare il livello di ambizione e dal 2024 l'obiettivo di Teach For All è raggiungere 7mila studenti in Italia entro il 2026” ha sottolineato il Ceo di Unicredit, che ha concluso confermando il sostegno allo sviluppo “di una nuova generazione di leader europei creando condizioni migliori per realizzare il loro pieno potenziale, i leader di cui l’Europa ha bisogno per prosperare e crescere in qualsiasi contesto per i decenni a venire”.(Rem)