Trasporto aereo: partirà il 28 novembre da Londra il primo volo alimentato da carburante sostenibile

- Il primo volo transatlantico al mondo alimentato esclusivamente con il cosiddetto carburante sostenibile per l'aviazione, che dovrebbe decollare il 28 novembre da Londra, ha ricevuto oggi il via libera dalla Civil Aviation Authority (Caa), l’ente di regolamentazione aereo britannico. A operare il volo, come si legge in un comunicato di Caa, sarà la compagnia aerea britannica Virgin Atlantic "un permesso per effettuare il primo volo transatlantico al mondo utilizzando carburante sostenibile per aviazione al 100 per cento", si legge nel comunicato. Virgin Atlantic dovrà ancora ottenere l'autorizzazione dalle autorità di regolamentazione statunitense, irlandese e canadese, perché il volo attraverserà lo spazio aereo di questi Paesi. Prodotto da oli usati, residui di legno o alghe, il carburante sostenibile per aviazione può essere utilizzato in aggiunta al cherosene (fino al 50 per cento) negli aerei attualmente. Questi carburanti sono considerati la principale leva per la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo per i decenni a venire, ma la loro produzione è ancora agli inizi e sono costosi. Virgin Atlantic prevede di far decollare il 28 novembre dall'aeroporto di Heathrow a Londra un Boeing 787 equipaggiato con motori Rolls-Royce funzionanti solo con questo carburante, diretto all'aeroporto Jfk di New York.(Rel)