Giappone-Italia: a Osaka la cerimonia ufficiale di presentazione del padiglione italiano a Expo 2025 (2)

- Fortissime le aspettative giapponesi sul nostro padiglione, uno dei pochi che può già contare sulla partnership con un’impresa di costruzioni nipponica. Il commissario Vattani ha sottolineato alla stampa giapponese che da pochi giorni è stata lanciata una call per le sponsorizzazioni, e che vista la stretta collaborazione e la storica amicizia tra Italia e Giappone, il nostro padiglione è pronto a raccogliere sponsorizzazioni anche da parte di aziende giapponesi. “L’esposizione permanente del nostro padiglione”, ha spiegato Vattani, “sarà distribuita in tre parti: aerospazio, settore in cui la collaborazione Italia Giappone è già avanzata. Poi le infrastrutture e le città, la mobilità, l’urbanistica. La terza parte avrà come focus la persona, con i migliori esempi del nostro sviluppo tecnologico nel settore delle scienze della vita, della domotica e della robotica”. (Git)