Trasporti: Ciarla (Pd Lazio), da 2013 Roma ci ha rimesso 2 miliardi per mancato adeguamento fondo Tpl

- Dal punto di vista della spesa storica dal 2013 a oggi "Roma ci ha rimesso 2 miliardi di euro" a causa del mancato adeguamento della quota parte del fondo nazionale trasporti destinata alla Capitale ma "abbiamo trasportato 900 milioni di persone. È una mancanza stratificata negli anni". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico alla Regione Lazio, Mario Ciarla, in occasione della presentazione, di una mozione locale e una risoluzione nazionale del Partito democratico sul tema del Fondo nazionale trasporti, oggi al palazzo dei gruppi capitolini in via Petroselli a Roma. (Rer)