Trasporti: Ciarla (Pd Lazio), Roma è vetrina Italia per Expo e Giubileo, Rocca sostenga richiesta su Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma, in quanto Capitale "è la carta d'identità del Paese" sia "per il Giubileo del 2025, quando saremo sotto i riflettori di tutto il mondo" sia per "Expo 2030 dove siamo in competizione con Riad" e quindi "spero Rocca apra insieme a noi questa vertenza, per chiedere maggiori risorse per la Capitale dal fondo nazionale trasporti al governo nazionale, affinché tutti facciamo gli interessi della Capitale e del Paese". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico alla Regione Lazio, Mario Ciarla, in occasione della presentazione, di una mozione locale e una risoluzione nazionale del Partito democratico sul tema del Fondo nazionale trasporti, oggi al palazzo dei gruppi capitolini in via Petroselli a Roma. (segue) (Rer)