Trasporti: Ciarla (Pd Lazio), Roma è vetrina Italia per Expo e Giubileo, Rocca sostenga richiesta su Tpl (2)

- "Expo non è una competizione tra città, è una competizione tra Paesi, tra l'Italia e l'Arabia Saudita e la Corea del sud - ha spiegato Ciarla -. Il presidente Rocca faccia con noi questa battaglia perché la qualità del trasporto pubblico locale di Roma è parte dela carta di identità del nostro Paese nel mondo, la Capitale sarà sotto i riflettori di tutto il mondo per l'anno giubilare. Auspico che come è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale la mozione per la gratuità del trasporto per i giovani fino a 19 anni, misura per cui ora si dovranno trovare le risorse, si approvi allo stesso modo la mozione per sostenere un aumento delle risorse del Fondo nazionale trasporti destinate a Roma", ha concluso. (Rer)