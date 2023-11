Olimpiadi 2026: Cirio, partita su Cesana non è ancora chiusa, aspettiamo risposta da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del Cio è nota. Ma si sta lavorando con il governo che ha dato una lettera d’incarico tramite Simico per valutare l’ipotesi Cesana (Piemonte) per la pista da bob. La partita non è ancora chiusa. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell'assemblea dell'Unione Industriali Torino, commentando le parole del Cio che ha escluso l'ipotesi Cesana per le Olimpiadi 2026. "Il governo si è preso 15 giorni per valutare la proposta. Se deciderà di accettarla la si andrà poi a difendere al Cio. E in quel momento vedremo il valore di Malagò a livello internazionale", ha concluso. (Rpi)