Brasile: analisti finanziari, inflazione al 4,63 per cento nel 2023 (3)

- In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. La frenata dei prezzi abbia registrato un rallentamento negli ultimi mesi e il tasso di inflazione sia formalmente fuori dalla fascia di tolleranza definita negli obiettivi dall'autorità monetaria per l'anno in corso (dall'1,75 al 4,75 per cento), il Comitato di politica monetaria (Copom), ha tagliato per la terza volta consecutiva il tasso di interesse di riferimento (Selic) di 50 punti base, portandolo al 12,25 per cento, al termine dell'ultima riunione del 2 novembre. (segue) (Brb)