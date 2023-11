Brasile: analisti finanziari, inflazione al 4,63 per cento nel 2023 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle stime dell'Istituto fiscale indipendente (Ifi), organismo di monitoraggio della politica fiscale del Senato, nella relazione di accompagnamento del 20 luglio, l'inflazione in Brasile dovrebbe chiudere il 2023 al 5,2 per cento. La proiezione è dello 0,32 migliore rispetto al 5,52 per cento previsto nella precedente relazione pubblicata a maggio. Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 19 luglio, il ministero delle Finanze prevede l'inflazione del paese nel 2023 al 4,85 per cento. La precedente stima, che prevedeva l'inflazione al 5,58 per cento, era stata presentata a maggio. Nel suo Rapporto congiunturale sul secondo trimestre pubblicato il 13 luglio, la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) stima l'inflazione del Brasile nel 2022 al 4,9 per cento, al ribasso dell'1,1 per cento rispetto a quanto previsto ad aprile quando si sperava in un indice dei prezzi al 6 per cento. (segue) (Brb)