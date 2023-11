Fvg: assessore Cultura, Go!2025 sia occasione di crescita anche oltre l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida di Go!2025 si trasformi in una fondamentale occasione di rilancio e crescita del Friuli Venezia Giulia ben oltre l'anno in cui Nova Gorica e Gorizia saranno Capitale europea della cultura. È l’auspicio manifestato oggi dall’assessore alla Cultura, Mario Anzil, in apertura dell'Infoday Fvg organizzato nella sede della Regione a Udine. “La nostra regione - ha detto il vicepreidente - esprime da sempre una cultura di frontiera capace di superare i confini e le differenti identità. Siamo fiduciosi che questo sarà uno degli elementi condivisi da tutti, in modo da caratterizzare anche in futuro la regione per la sua offerta culturale plurale e polifonica”. (Frt)