Sanità: al Sant'Andrea nuove attrezzature da 5 milioni, Rocca "prosegue potenziamento tecnologico"

- Un investimento tecnologico da 5 milioni. Prosegue il percorso di potenziamento clinico e strutturale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma. Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme alla rettrice di Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, hanno inaugurato le ultime attrezzature acquisite grazie ai fondi Pnrr dell'ospedale. Ad accoglierli il direttore generale, Daniela Donetti, e il preside della facoltà di medicina e psicologia di Sapienza, Erino Angelo Rendina. I nuovi macchinari dell'ospedale capitolino arricchiscono un parco tecnologico già avanzato, rappresentando il più recente acquisto del vasto investimento in attrezzature, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: tac, angiografi, telecomandato digitale e gamma camera si aggiungono alle altre 13 attrezzature del Pnrr già acquisite. Un investimento di oltre 5 milioni di euro in macchinari, che si somma ai 2,5 milioni per la digitalizzazione e ai 300 mila euro per la realizzazione della cot aziendale, ovvero la struttura di collegamento ospedale-territorio fondamentale per l'implementazione del nuovo modello di assistenza disegnato con il Dm77. (segue) (Rer)