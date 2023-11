Sanità: al Sant'Andrea nuove attrezzature da 5 milioni, Rocca "prosegue potenziamento tecnologico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono diversi aspetti che voglio sottolineare con la mia presenza - ha detto il presidente Rocca -. Da un lato l'importanza che questa azienda ospedaliera ha per Roma; dall'altro l'importanza della sanità nell'ambiente universitario, perché quando la sanità si integra con il sistema universitario, i risultati sono di grandissima eccellenza. Queste nuove tecnologie di ultima generazione, come l'angiografia, consentiranno di intervenire in tempi rapidi. Abbiamo un aggiornamento importante in radiologia. Inoltre, una crescita del reparto di medicina nucleare, che riesce a dare una risposta puntuale ai nostri cittadini che hanno bisogno di una diagnostica avanzata nella lotta contro il cancro. Infine, la radioterapia, una nuova macchina che aiuterà a migliorare le prestazioni, una tac di ultima generazione fondamentale per il funzionamento del reparto - ha sottolineato Rocca -. Come presidente del Lazio continuerò a far crescere questa azienda come le altre della regione. Però fatemi essere orgoglioso di voi sulle liste d'attesa, sulla ricetta dematerializzata, sulle dimissioni il sabato e la domenica", ha concluso il presidente. (segue) (Rer)