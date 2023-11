Sanità: al Sant'Andrea nuove attrezzature da 5 milioni, Rocca "prosegue potenziamento tecnologico" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le opportunità offerte dalla health-tech sono cruciali per la formazione di competenze specifiche, ma rappresentano anche uno strumento didattico eccezionale per plasmare le menti dei nostri giovani medici affinché siano sempre rivolti verso il futuro, verso la ricerca di quello che ancora non si conosce e va esplorato - ha spiegato la rettrice Polimeni -. È questo il tratto distintivo di un Policlinico Universitario: fare il meglio, fare un passo nella direzione del progresso ed insegnare come procedere su questo cammino", ha concluso. "Abbiamo già speso il 95 per cento dei fondi stanziati per il rinnovo del parco tecnologico – ha commentato il direttore generale, Daniela Donetti –. Abbiamo corso perché potenziare la diagnostica di precisione significa garantire prestazioni assistenziali innovative e personalizzate". Il preside, Erino Angelo Rendina ha aggiunto che investimenti in tecnologie così avanzate "accompagnano quotidianamente la ricerca scientifica e aprono le porte a procedure cliniche e operatorie innovative". (Rer)