Speciale difesa: sottosegretario Stato Usa Lu in Asia centrale e meridionale fino all'11 novembre

- Il sottosegretario di Stato per gli affari dell'Asia centrale e meridionale, Donald Lu, inizia una missione che lo porterà in Kazakistan, Uzbekistan e India. Il funzionario, si legge in una nota del dipartimento di Stato, guiderà la delegazione incaricata di dare seguito al "successo" del vertice presidenziale "5+1" inaugurato a settembre, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. A Nuova Dehli, Lu prenderà parte al bilaterale dei ministri degli Esteri e della Difesa di India e Usa. (Was)