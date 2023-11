Lavoro: Mesagna (Cisl), in Lombardia dimissioni volontarie fenomeno preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri del fenomeno dei licenziamenti volontari in Lombardia sono abbastanza preoccupanti. Stiamo parlando di oltre 420 mila dimissioni nel corso del 2021, oltre 550 mila nel 2022 ma il dato preoccupante è che rappresentano oltre il 12 per cento della complessità della forza lavoro". Lo ha detto Enzo Mesagna, segretario Usr Cisl Lombardia, a margine del convegno "Dentro l'epoca delle grandi dimissioni: i nuovi fattori di attrattività del lavoro nella società che cambia" durante il quale è stata presentata un'indagine sul fenomeno delle dimissioni volontarie. Le interviste sono state effettuate a un campione di 17 mila lavoratori che dal post pandemia ad oggi hanno presentato dimissioni volontarie attraverso gli sportelli Cisl in Lombardia. "Sono dei numeri importanti che rappresentano una sorta di alert a cui tutti dobbiamo prestare attenzione", ha spiegato aggiungendo che "dalla ricerca si evince che alcune persone fanno un salto nel vuoto, lasciano il proprio lavoro senza avere un altro approdo sicuro". (segue) (Rem)