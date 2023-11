Lavoro: Mesagna (Cisl), in Lombardia dimissioni volontarie fenomeno preoccupante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le motivazioni alla base di questa scelta esulano da aspetti su cui spesso ci siamo affidati cioè quelli economici - ha continuato Mesagna - Oggi il lavoro assume una valenza molto importante all'interno della vita delle persone, con il Covid poi questo aspetto è stato accelerato e potenziato e oggi le persone soprattutto i giovani ricercano nel lavoro una sorta di soddisfazione, di benessere personale che va oltre la dimensione economica".Il risultato dell'indagine mostra come le motivazioni principali che hanno spinto i lavoratori a presentare le dimissioni volontarie sono le seguenti: il 36 per cento per eccessivo stress-lavoro correlato, il 34,9 per cento a causa del clima aziendale e relazioni professionali (colleghi/superiori), il 29,5 per cento per una prospettiva di miglioramento economico mentre il 26,2 per cento per una necessità di maggiore conciliazione vita-lavoro/smartworking. Il fenomeno delle grandi dimissioni "quest'anno sta interessando molte persone a prescindere dal genere e dall'età". Anche se il maggior coinvolgimento è delle donne perché "sottopagate, sotto inquadrate e appesantite dalla gestione degli impegni familiari". (Rem)