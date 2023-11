Cgil: Foti (Fd’I), doppiopesismo Landini, barzelletta che non fa più ridere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Landini, segretario della Cgil, continua a portare avanti il lavoro che gli viene meglio: predicare bene e razzolare male. “Un doppiopesismo inaccettabile anche per i fedeli tesserati della Cigl, a cui il segretario Landini dovrebbe dare spiegazioni, magari svestendo i panni del paladino dei lavoratori, barzelletta a cui non crede più nessuno e che non fa più ridere". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Oggi si viene a sapere che se da una parte - quella a favore di telecamere - si batte per un salario minimo di 9 euro per i lavoratori italiani, urlando contro il governo e minacciando proteste, dall'altra all'interno del suo stesso sindacato vengono sottoscritti contratti che prevedono retribuzioni di 5 euro l'ora. Sempre la Cgil, mentre da una parte scende in piazza, dall'altra sembrerebbe non voler risarcire un pensionato truffato dall'Inca Svizzera, patronato del sindacato. Su questa questione Fratelli d'Italia ha presentato una interpellanza per fare luce su questi fatti che, se confermati, risulterebbero essere gravissimi”, sottolinea. (Rin)