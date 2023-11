Kazakhstan: 62,8 per cento di affluenza per le elezioni amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È del 62,8 per cento l’affluenza alle elezioni amministrative tenute in Kazakhstan, dove si è votato per gli akim (governatori) di 42 distretti e delle città di Kurchatov, Priozersk e Rudny. Lo ha comunicato la Commissione elettorale centrale (Cec), secondo cui la partecipazione dei cittadini al voto dimostra “il robusto livello d’impegno civico” dei kazakhi. L’età media dei governatori eletti è di 46,7 anni. Le elezioni, promosse dal presidente Kassym-Jomart Tokayev, sono state seguite da 8.500 osservatori provenienti dalla società civile, dai partiti politici e dai media.(Res)