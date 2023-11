Serbia-Kosovo: Kurti pronto a firmare nuovi accordi, Vucic chiede di adottare quelli esistenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti e Vucic sono stati ricevuti ieri in una serie di incontri separati dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, dal presidente francese Emmanuel Macron, dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell e dal rappresentante speciale dell'Ue nel dialogo fra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak. Gli incontri sono stati descritti come un tentativo di rilanciare il dialogo per la normalizzazione delle relazioni, dopo l'attacco armato a Banjska. Sul tavolo di discussione c'era l'attuazione del cosiddetto “Accordo fondamentale” e il progetto per la fondazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba, presentato da cinque diplomatici occidentali durante le loro visite a Pristina e Belgrado lo scorso fine settimana. (Res)