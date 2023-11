Ue: dichiarazione Macron-Meloni-Scholz su normalizzazione relazioni Kosovo-Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al fine di compiere rapidi progressi nell'attuazione - prosegue sempre la dichiarazione congiunta -, chiediamo al Kosovo di avviare la procedura per la creazione dell'Associazione dei Comuni a maggioranza serba del Kosovo, come previsto dalla bozza di Statuto, e alla Serbia di procedere al riconoscimento de facto. Le formalità, anche quelle relative all'adozione, non devono ostacolare il progresso su questo tema. Ci aspettiamo ora che il Kosovo e la Serbia si accordino rapidamente sui dettagli nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue. In assenza di progressi nella normalizzazione delle relazioni, entrambe le parti rischiano di perdere importanti opportunità". (Com)