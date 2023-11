Serbia: Vucic, "famigerata menzogna" che firmerò per indipendenza del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato che è "una famigerata menzogna" il fatto che sarebbe pronto a firmare per l'indipendenza del Kosovo. Vucic in un messaggio su Instagram ha sottolineato che si atterrà "sempre alla Costituzione del Paese e al giuramento fatto". "In ogni campagna elettorale si sente di tutto...Adesso si sono inventati (l'opposizione) che io sono pronto a firmare l'indipendenza del Kosovo solo perché vogliono vincere le elezioni. Voglio che sappiate che questa è una famigerata menzogna", ha detto il capo dello Stato serbo nel messaggio. (Seb)