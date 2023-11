Balcani: operazione internazionale contro furto veicoli, coinvolte Frontex, Europol e Interpol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali incidenti rappresentano un problema crescente per gli agenti di frontiera, poiché aumenta la sofisticazione dei numeri di identificazione dei veicoli contraffatti. Sempre secondo la nota, Europol ha sostenuto l'operazione Mobile 6 fornendo competenze durante la riunione preparatoria e contribuendo ai controlli delle banche dati durante la fase operativa. Un esempio è quello che ha visto le autorità greche chiedere all’ufficiale ospite di Europol, inviato al confine tra Grecia e Turchia per effettuare un controllo incrociato delle informazioni su una persona arrestata. Il sospettato era stato arrestato mentre tentava di attraversare il confine a bordo di un'auto denunciata come rubata in Austria pochi giorni prima. Secondo le informazioni fornite dall'ufficiale ospite dell'Europol, il veicolo era collegato a una richiesta delle autorità austriache. L’operazione si è svolta sotto l’egida di Empact, la piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce penali, che affronta le minacce più importanti poste dalla criminalità internazionale organizzata con le quali si misura l'Ue. Empact rafforza la condivisione dell’intelligence e la cooperazione strategica e operativa tra autorità nazionali, istituzioni e organismi dell’Ue e partner internazionali. L’operazione Mobile 6 rientra nella priorità della criminalità organizzata contro il patrimonio di Empact. I Paesi che hanno partecipato all’operazione sono, fra quelli Ue: Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna. Fuori dall’Ue hanno preso parte all’operazione le forze dell’ordine di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia. (Res)