Isole Cook: al via 52mo incontro del Forum delle Isole del Pacifico

- Il 52mo incontro del Forum delle Isole del Pacifico si è aperto oggi a Rarotonga, nelle Isole Cook, e proseguirà sino al 10 novembre. L’evento è presieduto dal primo ministro del Paese, Mark Brown. L’incontro viene organizzato a cadenza annuale per sviluppare risposte collettiva alle questioni regionali più pressanti, e per valutare i progressi verso la visione di una “Regione pacifica resiliente di pace, armonia, sicurezza, inclusione sociale e prosperità”. Per l’edizione di quest’anno le Isole Cook hanno scelto lo slogan “Le nostre voci, le nostre scelte, la nostra via pacifica: promuovere, collaborare, prosperare”. In cima all’agenda del forum che si è aperto oggi figurano tra gli altri temi: l’approvazione di un piano attuativo della Strategia 2050 per il Continente del Pacifico blu; il cambiamento climatico, inclusa una cornice regionale per la mobilità climatica e l’istituzione di un Meccanismo per la resilienza del Pacifico; questioni relative all’energia nucleare; e discussioni inerenti la mobilità professionale e la sicurezza regionali. Il Forum delle Isole del Pacifico include 18 Paesi: Australia, Isole Cook, Stati Federati di Micronesia, Figi, Kiribati, Isole Marshall, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Dal 2006 sono membri associati la Nuova Caledonia e la Polinesia Francese.(Res)