© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove scuole sono state evacuate nel dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence, nel sud-est della Francia, per un allarme bomba. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che sono in corso dei controlli. Tutti gli istituti hanno ricevuto in mattinata una mail di avvertimento. (Frp)