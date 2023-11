Sardegna: a Oristano dopo oltre 6 anni riapre centro aggregazione sociale Torangius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Oristano riaprirà i battenti questo pomeriggio alle 15,30 il Centro di aggregazione sociale di Torangius. Sarà a disposizione dei bambini iscritti alla ludoteca, attualmente ospitata nei locali dell’asilo di via Satta, dal lunedì al giovedì. Il centro, costruito 20 anni fa e aperto nel 2005, sorge su un’area di 4250 metri quadrati. Era stato chiuso a marzo del 2017 a causa dei gravi problemi dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute alle pendenze inadeguate della copertura di una sala del piano terra ed al distaccamento di ampie porzioni del manto sintetico che riveste l’intera copertura dell’edificio. Da allora il Comune di Oristano è intervenuto con un progetto da 325 mila euro finanziato con i fondi della programmazione territoriale dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis e del Comune di Oristano per il rifacimento della copertura, con un progetto comunale di 115 mila euro per la manutenzione dei saloni del piano terra finanziato con il Decreto sud. Sono ancora in corso, ma non pregiudicano l’impiego dell’edificio, gli ultimi lavori per alcune finiture e sull’impianto di climatizzazione per 220 mila euro (98 mila euro dal Decreto sud e 122 mila euro di risorse di bilancio comunale provenienti da alienazioni). (segue) (Rsc)