Sardegna: a Oristano dopo oltre 6 anni riapre centro aggregazione sociale Torangius (2)

"Finalmente possiamo restituire al quartiere di Torangius e all'intera città questa importante struttura che assicura un servizio prezioso – commenta il sindaco Massimiliano Sanna che questo pomeriggio inaugurerà l'edificio insieme agli assessori ai Servizi sociali Carmen Murru e ai Lavori pubblici Simone Prevete - Da quando, a causa delle infiltrazioni, l'edificio è stato chiuso, l'Amministrazione comunale ha messo in campo ogni risorsa per risolvere tutti i problemi e riaprirlo. L'intervento principale è stato reso possibile grazie alla programmazione territoriale e all'intervento dell'Unione di Comuni del Sinis Terra dei Giganti per la rifunzionalizzazione dei locali e degli spazi esterni della Ludoteca". L'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete, dal canto suo, precisa che "il progetto aveva come obiettivo principale la sistemazione della copertura dei locali inutilizzati a causa dell'avanzato stato di degrado legato alle infiltrazioni di acqua piovana. Il progetto prevedeva il rifacimento della copertura e del sistema di raccolta delle acque meteoriche".