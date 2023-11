Sardegna: a Oristano dopo oltre 6 anni riapre centro aggregazione sociale Torangius (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il centro rappresenta un importante presidio socio culturale del quartiere ed era un obiettivo prioritario la riapertura nei tempi più rapidi possibili per restituirlo alla fruizione dei cittadini – osserva l’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru -. I CAS della città sono la sede di riferimento e d'incontro per molti cittadini. Al loro interno vengono promosse iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica su tematiche rilevanti per la comunità. Restituiamo al quartiere di Torangius il servizio ludotecario che in questi anni era stato ospitato provvisoriamente nei locali comunali di via Satta. In questo modo mettiamo fine al disagio delle famiglie e rendiamo pienamente fruibile una struttura che era nata quale fiore all’occhiello del sistema comunale di aggregazione sociale che comprende, oltre a quello di Torangius, anche San Nicola, Silì, Donigala”. (Rsc)