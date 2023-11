Sud Sudan-Egitto: presidente Kiir al Cairo, incontrerà al Sisi su questioni bilaterali e regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sud Sudan Salva Kiir è oggi in Egitto per colloqui con l'omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi. Lo riferisce "Sudan Tribune", precisando che l'incontro segue di poco la ripresa dei colloqui in corso a Gedda, in Arabia Saudita, sul conflitto sudanese. In una dichiarazione, la presidenza sud sudanese ha detto che i due leader discuteranno varie questioni relative alla cooperazione congiunta tra i due Paesi. "La visita mira a rafforzare le relazioni tra Giuba e Il Cairo in vari campi, oltre alle discussioni su questioni di interesse regionali e internazionali", si legge nella nota, mentre il ministro degli Esteri del Sud Sudan, James Pitia Morgan, ha fatto sapere che al centro del colloquio ci sarà anche la situazione del conflitto in Medio Oriente. “Questa visita e l’incontro si svolgono in un momento cruciale in cui i leader hanno molto da discutere per forgiare una comprensione armoniosa, coesa, reciproca ed adottare un approccio cordiale per risolvere i problemi che affliggono la regione, non ultima la questione del Sudan e la situazione di Gaza tra Israele e Palestina”, ha dichiarato Morgan. (segue) (Res)