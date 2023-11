Sud Sudan-Egitto: presidente Kiir al Cairo, incontrerà al Sisi su questioni bilaterali e regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro sud sudanese ha auspicato che "l'esito (del dialogo) permetterà di affrontare le questioni della pace, della sicurezza e della stabilità politica nella regione e (che) rafforzerà le relazioni bilaterali", ha detto. La visita di Kiir in Egitto avviene a meno di sei mesi da quando insieme a diversi leader della regione Kiir e al Sisi si sono incontrati al Cairo, a luglio scorso, per partecipare al vertice sui vicini del Sudan, convocato per “sviluppare meccanismi efficaci” per la risoluzione pacifica della situazione in Sudan attraverso misure regionali. e gli sforzi internazionali. L'incontro, presieduto da al Sisi, aveva attirato rappresentanti di sette paesi confinanti con il Sudan: Sud Sudan, Egitto, Ciad, Eritrea, Etiopia, Libia e Repubblica Centrafricana. (Res)