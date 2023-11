Medio Oriente: Borrell, eradicare Hamas non risolverà problema Gaza, ultima possibilità per soluzione dei due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione al conflitto in Medio Oriente deve essere politica, perchè "questa è l'ultima chance per la soluzione dei due Stati". A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso del suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue di Bruxelles. "Non c'è una soluzione militare al conflitto. Senza una strategia politica nessuno può vincere una battaglia contro il terrorismo. Si possono schiacciare le persone, ma ovunque dobbiamo cercare soluzioni politiche", ha detto. "Anche se Hamas sarà eradicato a Gaza, non risolverà il problema di Gaza, né tanto meno quello della Cisgiordania. Le reazioni eccessive sono sempre comprensibili, ma mai efficaci", ha poi aggiunto Borrell. Questa, secondo l'Alto rappresentante Ue, è l'ultima chance per raggiungere la soluzione dei due Stati. "Se non ci riusciamo, questa è l'ultima possibilità per la soluzione dei due Stati. Se non ci riusciremo, rimarremo sicuramente in una spirale di violenza e odio reciproco per generazioni. Quindi impegniamoci il più possibile in questo senso. Sarà la sfida geopolitica più importante per noi", ha concluso. (Beb)