Veneto: sciopero di quattro ore degli assistenti di volo Easy Jet

- Dalle 10:30 di oggi, presso l'area degli arrivi dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, e fino alle 12:30, è attivo un presidio degli assistenti di volo Easy Jet. L'iniziativa si inserisce all'interno dello sciopero di 24 ore annunciato dai professionisti della compagnia in tutta Italia. "Ricordiamo - hanno dichiarato i componenti della Rsa Filt Cgil Venezia - che si tratta della seconda iniziativa di sciopero nazionale, dopo un ulteriore tentativo di risoluzione delle problematiche poste nel confronto con l'azienda". "Le motivazioni che hanno portato allo sciopero – hanno spiegato - sono: richiesta di un riconoscimento economico a copertura di una stagione estiva particolarmente difficile e faticosa; criticità operative che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Nello specifico ci riferiamo alle condizioni materiali di lavoro che vanno dalle temperature insopportabili, subite durante tutto il periodo estivo, ai pasti per l'equipaggio insufficienti e di scarsa qualità, alla gestione e alla copertura assicurativa per il personale; carichi di lavoro e turnazioni irregolari, che impediscono la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro; interruzione delle relazioni sindacali a livello transazionale". (segue) (Rev)