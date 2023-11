Veneto: sciopero di quattro ore degli assistenti di volo Easy Jet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo – hanno poi evidenziato - che Easy Jet è una compagnia aerea con basi in tutto il territorio europeo e in Italia non aderisce a nessun Contratto collettivo nazionale, ma applica semplicemente un contratto aziendale. Questi sono i contenuti rivendicati e da raggiungere. Perché i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di una compagnia low cost non devono essere soggetti a sconti. Perché è arrivato il momento di pretendere il riconoscimento della figura professionale al pari dei colleghi di altre compagnie. La battaglia degli assistenti di volo di Easy Jet continuerà fino all'ottenimento di risposte concrete e soddisfacenti" hanno concluso. (Rev)