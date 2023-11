Iran-Iraq: guida suprema Khamenei riceve premier Sudani a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida suprema della rivoluzione islamica in Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha ricevuto, oggi, a Teheran, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo hanno riferito le agenzie di stampa “Shafaq” e “Irna”. Durante il colloquio, Khamenei ha affermato che l’Iraq può giocare un ruolo “specifico” nell’intensificazione delle pressioni “arabe e islamiche” sugli Stati Uniti e su Israele “per porre fine al massacro della popolazione palestinese di Gaza”. La guida suprema della rivoluzione iraniana, inoltre, ha espresso gratitudine per la posizione ferma dell’Iraq sul conflitto in Medio Oriente, accusando gli Usa di essere “direttamente coinvolti” nella guerra in corso. Khamenei, infine, ha espresso soddisfazione per le relazioni bilaterali tra Iran e Iraq, in particolare sui versanti economico e della sicurezza, auspicandone l’intensificazione. (segue) (Irt)