Iran-Iraq: guida suprema Khamenei riceve premier Sudani a Teheran (2)

- Prima di incontrare Khamenei, Sudani era stato ricevuto dal presidente iraniano, Ebrahim Raisi, con il quale aveva manifestato sostegno a qualsiasi iniziativa araba e islamica, a livello regionale e internazionale, per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza e nei territori vicini. Entrambi, infatti, avevano sottolineato l’importanza di giungere al più presto alla fine delle ostilità e alla revoca del blocco imposto da Israele alla Striscia di Gaza. Durante la conferenza stampa congiunta tenuta al termine dell’incontro, inoltre, i due avevano elogiato l’accordo di sicurezza siglato da Baghdad e Teheran alla fine di agosto, sottolineandone l’importanza per la stabilità regionale. Secondo quanto dichiarato questa mattina da una “fonte politica informata” all’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, la visita di Sudani a Teheran è incentrata su due questioni. La prima è il monito lanciato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante il suo incontro con Sudani, avvenuto ieri a Baghdad. La seconda, invece, sarebbe una richiesta avanzata da Blinken a Sudani di esercitare pressioni sulle milizie sciite filo-iraniane per far cessare gli attacchi contro basi e obiettivi statunitensi in Iraq. (Irt)