Sociale: torna la campagna di sensibilizzazione di Flying Angels Foundation (2)

- Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Assaeroporti e Aeroporti 2030, l’iniziativa conta sulla sempre crescente collaborazione degli aeroporti italiani. Sono 26 gli scali aeroportuali aderenti in tutta Italia: Alghero, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Comiso, Firenze, Foggia, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Salerno, Taranto, Torino e Trapani (associati ad Assaeroporti) e di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Venezia, Treviso, Verona (associati ad Aeroporti 2030). “Contribuire a richiamare l’attenzione su un’iniziativa a favore dei più fragili – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta - che consente di far volare sia bambini bisognosi di cure verso gli ospedali che potranno prendersi cura di loro, sia i medici in missione sanitaria, è il motivo per cui da anni l’Enac è al fianco di Flying Angels Foundation e del progetto #salvALI, per promuovere il Fondo Voli Sospesi. Partecipiamo attivamente alla campagna di sensibilizzazione anche attraverso i nostri canali di comunicazione per far giungere questo appello alla solidarietà e alla fratellanza al maggior numero di persone possibile. Confidiamo, in particolar modo, nei passeggeri e nella generosità della comunità aeroportuale, consapevoli che l’aereo garantisce quella tempestività di trasporto che può fare la differenza. Anche il contributo di ognuno di noi può essere determinante”. Il Direttore Generale di Assaeroporti Valentina Menin ha commentato “Fornire il nostro contributo per migliorare il percorso di cura e di guarigione di tanti bambini gravemente malati in tutto il mondo, che non possono ricevere l’assistenza adeguata nel loro Paese, è l’obiettivo che condividiamo, insieme ai nostri aeroporti, con la Flying Angels Foundation. La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI è un’iniziativa di solidarietà lodevole, per la quale rinnoviamo il nostro impegno e quello della comunità aeroportuale, verso un diritto alla mobilità che, in questo caso, significa anche diritto alla salute”. “Anche quest’anno - ha dichiarato il Direttore Generale di Aeroporti 2030, Valentina Lener – gli scali nostri associati di Fiumicino, Ciampino, Venezia, Treviso e Verona aderiscono con piacere alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI di Flying Angels. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa che permette di far viaggiare bambini bisognosi di assistenza provenienti da diverse parti del mondo, offrendo loro opportunità di cure altrimenti precluse nei Paesi di origine. Le attività di Flying Angels toccano i cuori, portando speranza, sorrisi e cambiamenti concreti nella vita di chi ne ha bisogno. Siamo ispirati dal loro impegno e dalla visione condivisa di lavorare insieme per aiutare l’infanzia in difficoltà. Aeroporti 2030 continuerà a supportare attivamente nobili cause come questa che contribuiscono ad un futuro più sostenibile”. La campagna #SalvALI sarà veicolata attraverso un annuncio stampa, uno spot radiofonico e uno spot televisivo, grazie alla partecipazione di tanti media partner a livello nazionale e locale, che hanno concesso gli spazi a titolo gratuito. In occasione della campagna di sensibilizzazione #SalvALI, il Gruppo Orsero - leader nell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di alta qualità – sosterrà la raccolta fondi a favore di Flying Angels Foundation. Ogni donazione effettuata tramite il sito salvaliconilcuore.org avrà un valore doppio: il Gruppo Orsero si impegnerà infatti a raddoppiare la cifra donata, con l’obiettivo di far volare più bambini verso l'ospedale in cui possono ricevere le cure di cui hanno bisogno. Per promuovere con più forza la raccolta fondi, l’iniziativa “Orsero per FAF” verrà presentata ai clienti delle più importanti insegne della grande distribuzione mediante i vassoi di banane F.lli Orsero - uno dei prodotti più diffusi e amati -, che ospiteranno il messaggio della campagna #SalvALI e un QR code. Con un semplice gesto, i clienti potranno raggiungere il sito web della Fondazione e fare una donazione in modo facile e veloce. (Com)