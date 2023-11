Medio Oriente: forze Israele aprono corridoio umanitario di quattro ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato l’apertura di un corridoio umanitario per consentire l'evacuazione dei residenti della striscia di Gaza da nord a sud. Lo ha detto il portavoce in lingua araba, Avichay Adraee, specificando che il passaggio sarà consentito fino alle 14:00 ora locale (13:00 ora italiana) lungo la strada Salah al Din. Nello stesso messaggio sul suo profilo X (ex Twitter), Adraee accusa il movimento islamista palestinese Hamas di usare i cittadini della striscia di Gaza come scudi umani e di impedire l’arrivo degli aiuti umanitari. (Res)