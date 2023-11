Intelligenza artificiale: Frattasi (Acn), potrà aiutare contro minacce informatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Intelligenza artificiale "ci potrà aiutare anche a respingere le minacce informatiche: noi, come Agenzia, stiamo lavorando ad una infrastruttura che si avvarrà anche di strumenti di Intelligenza artificiale per una analisi dei dati che andremo a sfruttare in profondità, perché l’Intelligenza artificiale ci dà una grande opportunità, quella di estrarre da questi dati delle analisi che altrimenti, con gli strumenti ordinari, ci impiegheremmo decine di anni a farle, mentre con l’Intelligenza artificiale ci vorrà probabilmente qualche giorno. Dati che ci metteranno in condizione di contrastare meglio, anche anticipando, la minaccia informatica". Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Bruno Frattasi, durante il convegno, al Senato, dal titolo "Le sfide della cybersicurezza: il 'controllo del territorio' web", in occasione della presentazione del volume "Manuale di cybersecurity". "L’Intelligenza artificiale è una nuova frontiera tecnologica che, come tutte le nuove frontiere tecnologiche, presenta rischi ed opportunità - ha aggiunto Frattasi -. Può essere usata a scopi distopici, ma anche per rafforzare alcuni aspetti della vita umana. E' necessario, e l’Italia lo sta facendo da sempre anche attraverso l’esecutivo, anche attraverso il presidente del Consiglio Meloni, che ci sia un governo mondiale dell’Intelligenza artificiale". (Rin)