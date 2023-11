Etiopia-Sud Sudan: ministro Esteri Deng, inondazioni non sono dovute alla diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Risorse idriche e dell’Irrigazione del Sud Sudan, Pal Mai Deng, ha respinto le affermazioni secondo cui la Grande diga della Rinascita etiope (Gerd), maxi progetto che l'Etiopia ha costruito sul Nilo azzurro ed il cui funzionamento è contestato da Egitto e Sudan, sarebbe responsabile delle devastanti inondazioni che hanno afflitto il Paese negli ultimi quattro anni. “Questa è una percezione completamente sbagliata”, ha affermato Deng. “Le inondazioni che abbiamo avuto in Sud Sudan in questi quattro anni non hanno alcun collegamento con la costruzione della Gerd", ha dichiarato Deng ai media regionali, sostenendo che le forti inondazioni sono "un impatto diretto del cambiamento climatico”. In Sud Sudan sono circolate negli ultimi tempi voci sulla responsabilità dell'impianto etiope sulle violente inondazioni che hanno interessato il Paese. (segue) (Res)