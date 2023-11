Etiopia-Sud Sudan: ministro Esteri Deng, inondazioni non sono dovute alla diga Gerd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già a gennaio del 2021 l'allora governatore dello stato dell'Alto Nilo Abudhok Anyang ha affermato che la Gerd sta bloccando il flusso d'acqua dei corsi naturali e provocato inondazioni. “Queste inondazioni sono causate dalla Grande diga della Rinascita etiope (Gerd) e per questo l'Alto Nilo è colpito", ha sostenuto Anyang, seguito in quest'interpretazione da altre voci di governo. Il ministro Deng ha contestato con convinzione queste affermazioni e spiegato che ad aumentare il rischio di inondazioni nel suo Paese contribuiscono la posizione del Sud Sudan a valle rispetto alla Repubblica Centrafricana, alla Repubblica democratica del Congo all’Uganda e all’Etiopia, e la sua mancanza di dighe per la regolazione dell’acqua. (Res)