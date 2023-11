Germania: l'Italia alla fiera Bio Europe di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia partecipa con 13 aziende leader nel settore biofarmaceutico alla fiera Bio Europe 2023, che si tiene da oggi all'8 novembre a Monaco di Baviera e rappresenta “l’evento più importante per la comunità mondiale delle scienze della vita”. È quanto comunica l'Ufficio di Berlino dell'Ice-Agenzia, aggiungendo che l’evento si svolge in duplice modalità: in presenza dal 6 all'8 novembre e in formato digitale dal 14 al 15 novembre. I delegati internazionali registrati sono più di 5.500, provenienti da oltre 60 Paesi e rappresentano più di 2.200 aziende. I numeri superano quelli dell’edizione dello scorso anno, rendendo ancora una volta l'evento il più grande raduno di professionisti del settore biofarmaceutico in Europa e uno dei più vasti al mondo. La Germania rappresenta per l’Italia un importante mercato di sbocco per le esportazioni del settore. In collaborazione con l'Assobiotec, l'Ice-Agenzia ha organizzato una partecipazione collettiva italiana di 13 aziende su una superficie di 54 metri quadrati. La presenza, adeguatamente pubblicizzata sul mercato tedesco ed internazionale, offre alle aziende partecipanti l’occasione di prenotare incontri tramite la funzione digitale di matchmaking degli organizzatori e di incontrare le loro controparti sia in presenza sia in modalità digitale, presentando i loro prodotti e tecnologie innovative. L’obiettivo di questa partecipazione è consentire alle aziende italiane del settore biofarmaceutico di conoscere potenziali partner esteri, costruire relazioni internazionali, supportare la crescita dell’export italiano dell’industria biofarmaceutica, nonché promuovere le eccellenze Made in Italy attive nel comparto. (Com)