Pnrr: Gualtieri, a breve incontro con Fitto, sarebbe errore sussidi con taglio investimenti

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto "ci sentiamo regolarmente e ci vedremo in questi giorni" per discutere ancora della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da presentare all'Unione europea "ma già gli ho detto che se ci sono progetti da togliere" nella revisione "possiamo intervenire su quelli che sono più indietro ma non sui Piani urbani integrati sui quali siamo nei tempi e le risorse sono già investite" anche perché "ridurre la quota di investimenti per fare un sussidio è sbagliato, i sussidi servono ma solo con quelli l'Italia non supera il suo tasso di crescita e un po' più sussidi per la crisi energetica vanno benissimo ma non si possono togliere risorse agli investimenti: sarebbe un errore". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione live sul web dell'inserto "Affari e finanza" del quotidiano "La Repubblica". (segue) (Rer)