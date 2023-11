Pnrr: Gualtieri, a breve incontro con Fitto, sarebbe errore sussidi con taglio investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invito al dialogo e alla collaborazione in modo che Italia al 30 giugno del 2026 non si faccia trovare impreparata - ha aggiunto Gualtieri -. Il Pnrr, quando è stato varato, è stato considerato una cosa rivoluzionaria, è stato un salto enorme e l'Italia lo ha chiesto con maggiore forza e ha ottenuto più risorse: se ora spreca questa opportunità e non fa le opere, per progredire sul piano europeo, se l'Italia fallisce sul Pnrr e poi in futuro va a chiedere, ad esempio, un Eurobond, l'Europa risponderebbe giustamente di no. Dobbiamo puntare a una Europa più integrata con una vera politica economica comune, legata a una capacità di indebitamento comune", ha concluso. (Rer)