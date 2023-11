Fs: "I bambini incontrano il Papa", 18 treni e 20 bus straordinari per lo storico incontro in Vaticano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 7.000 i bambini, provenienti da 84 Paesi, che oggi incontreranno Papa Francesco a Roma, nell'Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione dell'evento "I bambini incontrano il Papa". Con 18 treni straordinari e 20 autobus dedicati, il Gruppo Fs, attraverso Trenitalia e Busitalia – società del Polo Passeggeri – è il vettore principale dell'evento che accompagnerà i giovanissimi protagonisti della giornata verso l'incontro con il Santo Padre. I bambini sono partiti, con il treno, da Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Calabria, Piemonte e Lombardia; con i bus di Busitalia, invece, hanno raggiunto il vaticano da Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Puglia e Marche. Per rendere ancora più speciale la giornata, Trenitalia ha personalizzato un treno regionale Rock a sei casse, con una pellicolatura dedicata all'evento. Stefano Cuzzilla, Presidente Trenitalia, ha dichiarato: "È motivo di grande orgoglio per Trenitalia e per tutto il Polo Passeggeri aver supportato questa iniziativa, unica nel suo genere. Un'occasione per sottolineare due valori fondamentali per il nostro Gruppo: la solidarietà e l'inclusione, che hanno contribuito a realizzare il sogno di tanti bambini, in una giornata che possiamo definire storica". "Siamo soddisfatti di aver contribuito in modo determinante alla buona riuscita di quest'iniziativa. Insieme ai nostri treni e bus, abbiamo impiegato oltre 100 persone per ribadire l'impegno di Trenitalia, e di tutto il Polo Passeggeri, verso il territorio – ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia - I bambini ci parlano di futuro e di ambiente tutti i giorni e noi, attraverso i nostri investimenti, il nostro lavoro e la nostra passione, vogliamo rendere questo futuro sempre più prossimo". (segue) (Com)