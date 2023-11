Spagna: oggi sottoscrizione accordo tra socialisti e Blocco nazionalista galiziano per investitura Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce nazionale del Blocco nazionalista galiziano e la ministra delle Finanze spagnola uscente, Maria Jesus Montero, firmeranno oggi al Congresso dei deputati l'accordo raggiunto con il Partito socialista operaio spagnolo per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez. Lo hanno annunciato fonti del Bng all'agenzia di stampa "Europa Press", spiegando che una volta firmato, il testo dell'accordo sarà reso pubblico. Tra i punti dell'intesa spiccano il potenziamento del trasporto ferroviario e il condono del 20 per cento del debito della Galizia rispetto ai 2,7 miliardi di euro complessivi corrispondente al Fondo di liquidità per l'autonomia (Fla). (Spm)