Ucraina: von der Leyen, guerra è fallimento strategico per il Cremlino

- La guerra in Ucraina è un fallimento strategico per il Cremlino. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue di Bruxelles. "Anche se la situazione sul terreno si sta evolvendo lentamente, una cosa è chiara: grazie alla determinazione dell'Ucraina e al nostro incrollabile sostegno, questa guerra rimarrà un fallimento strategico per il Cremlino", ha affermato von der Leyen. "Ma sappiamo anche che il fallimento di Putin non si tradurrà automaticamente in una vittoria dell'Ucraina. Quindi, mentre la guerra continua, e mentre continuiamo a provvedere ai bisogni quotidiani degli ucraini, dobbiamo anche cercare di concentrarci sul futuro dell'Ucraina. Dobbiamo anche cercare di concentrarci sulla strada da seguire e su cosa significhi sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha dichiarato la presidente della Commissione europea. (Beb)