Ucraina: von der Leyen, adesione a Ue è risposta per stabilità e prosperità a lungo termine

- Il modo migliore per dare all'Ucraina stabilità e prosperità a medio e lungo termine è l'adesione all'Unione europea. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue di Bruxelles. "Per far sì che l'Ucraina si riprenda, l'Europa è la risposta. Per rafforzare ulteriormente la democrazia ucraina, l'Europa è la risposta. Per proteggere l'Ucraina da future interferenze, l'Europa è la risposta", ha detto. "In un mondo in cui le dimensioni e il peso contano, è chiaramente nell'interesse geostrategico dell'Europa completare la nostra Unione. Pensiamo a oltre 500 milioni di persone che potrebbero vivere in un'Unione libera, democratica e prospera. La storia ci chiama di nuovo e spetta alla nostra generazione rispondere a questa chiamata", ha concluso. (Beb)