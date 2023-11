Etiopia: inondazioni nella regione dei Somali, oltre 20 morti e 12 mila sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 20 persone potrebbero essere morte ed altre 12 mila sono state costrette a sfollare dalla regione etiope dei Somali a causa delle violente inondazioni che hanno colpito il Paese. Lo ha riferito l'Ufficio per le comunicazioni dello Stato regionale dei Somali, aggiungendo che il rischio di inondazioni resta elevato per le continue piogge. Il mese scorso l’agenzia per gli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) ha lanciato un avvertimento sul fatto che il fenomeno El Nino probabilmente provocherà precipitazioni fuori dal normale per l’Africa orientale tra i mesi di ottobre e dicembre. La regione del Corno d'Africa è stata colpita a fine 2020 dalla peggiore siccità negli ultimi 40 anni. (Res)