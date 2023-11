Roma: bimba di 11 mesi in stato soporifero per assunzione di hashish, genitori denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positiva all’hashish. E’ una bambina di appena 11 mesi che ieri pomeriggio è stata trasportata in ospedale all’Umberto I di Roma per un preoccupante stato soporifero. I genitori, una giovane coppia di romani, 24 anni lui, 23 anni lei, ieri pomeriggio poco prima delle 15, hanno chiesto aiuto ai medici del pronto soccorso pediatrico del policlinico romano. I due non hanno dato spiegazioni per le condizioni in cui versava la figlia, lo ha fatto, invece, l’esito dell’esame a cui la bimba è stata sopposta: positività alla sostanza stupefacente. Inevitabile la segnalazione alla questura e sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Sant’Ippolito. Una perquisizione domiciliare nell’appartamento in cui vive la famiglia ha permesso di ritrovare un modico quantitativo di hashish. I genitori, quindi, sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia.(Rer)