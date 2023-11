Trasporti: Cuzzilla (Trenitalia), sostenibilità e inclusione alla base politiche Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “è una giornata importante per il Gruppo e siamo tutti emozionati perché portare i bambini con il treno vuol dire far capire l’importanza di questo mezzo di trasporto. E il fatto di portarli dal Santo Padre” rende il tutto ancora più “importante”. Lo ha affermato il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, a margine dell’evento “I bambini incontrano il Papa”, organizzato dal Gruppo con Polo Passeggeri Fs, durante cui è stato presentato il treno regionale Rock con livrea dedicata. “Dai bambini - ha aggiunto - stiamo capendo tante cose” e questo anche “nella politica di Trenitalia: ad esempio sono i bambini che insegnano la sostenibilità ai genitori, così come l’inclusione, di cui oggi il Paese ha bisogno”. Lo stesso presidente ha poi chiarito che “baseremo tutte le politiche del gruppo su sostenibilità ed inclusione e con i bambini potremo portare quegli insegnamenti futuri necessari per avere una casa comune. Per l’azienda non si tratta solo di un fattore economico perché vogliamo dare valore ad argomenti importanti per il Paese”. (Rin)